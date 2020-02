Venerato: “Su Koulibaly non c’è un caso, andrà via. Mertens? Vi spiego la situazione”

Il giornalista Rai, Ciro Venerato, è intervenuto alla trasmissione “In casa Napoli” per parlare del mercato in uscita degli azzurri. Queste le sue parole: “Mertens? Predilige Napoli alle altre piazze che lo hanno contattato per ingaggiarlo. Per questo motivo, ADL nei prossimi giorni presenterà un’offerta migliore di quella rifiutata da Mertens più di un mese fa. Il vero nodo comunque, non è sull’ingaggio bensì sul bonus alla firma. Il belga si ritiene un parametro zero e quindi è come se volesse che il Napoli riacquistasse il suo cartellino. Ciro chiede un bonus da 5 milioni di euro, ADL è fermo ad 1 e mezzo. La sensazione è però quella che si possa trovare un punto d’incontro tra le parti.

Su Koulibaly invece non c’è un caso. Sappiamo tutti benissimo che andrà via al termine della stagione. Secondo il mio punto di vista, la sua avventura a Napoli finirà con un anno di ritardo. L’anno scorso le offerte erano più alte di quelle che presenteranno adesso ed inoltre, quando sul tavolo di un calciatore arrivano offerte da squadre così importanti, anche se riesci a pareggiarle economicamente, si perde anche un po’ di ambizione personale. Ed è proprio quello che è successo al senegalese che magari, preso dalle grandi offerte, si è lasciato andare in questa stagione”.