Il commissario tecnico della nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport ed ha avuto anche modo di parlare del Napoli e di Ancelotti. Queste le sue parole: “Il Napoli meritava qualcosa in più nell’andata con il Barcellona. Questa squadra può giocarsela, certo bisogna sempre tener conto del fattore Messi ma il resto della squadra blaugrana non è stellare come negli ultimi anni.

Ancelotti? E’ un allenatore straordinario ed è impossibile dire il contrario. A Napoli è stata solo sfortuna, sarebbe scorretto mettere in dubbio la sua carriera per mezza esperienza andata male“.