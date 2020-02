Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Torino: “Per me non sono cambiate tanto le cose con Gattuso, mi è sempre piaciuto giocare da dietro. In questo modo, uscendo dalla prima pressione, si aprono spazi e questo vantaggio va sfruttato. Nelle prime partite abbiamo sbagliato tanto, ora stiamo facendo molto meglio. Proviamo a sfruttare le occasioni che ci capitano”.