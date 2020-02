Il volto noto di Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, circa il match contro il Barcellona:

“Il Napoli doveva fare qualcosa in più, non vincere contro un Barcellona così brutto è stato un suicidio. Messi non ha onorato lo stadio di Maradona, si è abbassato spesso creando ben poco. Non hanno fatto quasi neanche un tiro con quella linea difensiva di Gattuso”.