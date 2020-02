Del Genio: “Barcellona mai pericoloso, al ritorno occorrono due cose precise!”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

Su Napoli-Barcellona: “Il Barcellona non è mai stato pericoloso e non ha mai dato ma la sensazione di esserlo, invece il Napoli ha avuto almeno quattro situazioni da gol nette! Se solo il Napoli avesse tentato dei passaggi meno semplici ma che ci stavano, forse avrebbe potuto fare più male. Ovviamente certi rischi non li prendi quando giochi contro campioni come Messi e Griezmann”.

Sul ritorno al Camp Nou: “Il Napoli dovrà avere due qualità tecniche a Barcellona: innalzare la percentuale realizzativa e provare a rischiare, fare quel passaggio in più o provare ad uscire dal pressing blaugrana. Il Barcellona era favorito prima della partita e lo è ancora adesso ma le percentuali di passaggio del turno sono leggermente aumentate. Non mi baso guardando il risultato ma guardando alla prestazione del Napoli. Mentalmente il Napoli si trova in una posizione di vantaggio rispetto al Barcellona. Il Napoli non ha nulla da perdere mentre loro hanno tutto da perdere.

Il Napoli dovrà scendere in campo a Barcellona conservando nella mente la partita di ieri sera, con la consapevolezza che possono giocarsela. Il Napoli ieri ha fatto una partita molto attenta e il gol del Barcellona è scaturito da un piccolo calo. Purtroppo giocare novanta minuti con quella concentrazione e attenzione non è facile. Mertens è l’unico giocatore che non ci possiamo permettere di perdere. Se si sveglia un grandissimo club sul mercato è un rischio”.