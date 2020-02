Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato della gara di questa sera e dell’operato di Gattuso come allenatore dei partenopei. Queste le sue parole: “Stasera il Napoli affronta Messi, il giocatore più forte al mondo; però, nonostante quello che molti pensano, questa sfida è aperta a qualsiasi risultato. Questa cosa è possibile per il grande lavoro che Gattuso sta facendo alla guida dei partenopei. No, non sto parlando della grinta e dello spirito con cui gli azzurri giocano; io penso che sia un bravo allenatore che ha la sua idea del calcio e che è riuscito a ricompattare un gruppo allo sbando”.