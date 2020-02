Maradona Jr: “Papà il migliore della storia. Messi o Ronaldo? Mi alzo e me ne vado…”

Diego Armando Maradona Jr, figlio del celebre “Pibe de Oro”, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando di Napoli-Barcellona ai microfoni di “El Larguero”:

“Messi si sta avvicinando a papà, ho sempre detto che Leo è il più forte calciatore del mondo. Molto più di Ronaldo. Senza dubbio Maradona è il migliore della storia. Chiunque dica diversamente, non capisce nulla di calcio.

A Napoli mio padre è Dio, lo amano tutti. Mi riempie d’orgoglio: nonostante siano passati tanti anni le emozioni sono sempre le stesse. Diego è il più grande ricordo che i napoletani hanno nel cuore. Ci ha dato molto, la nostra storia calcistica è stata segnata da lui.

Messi o Ronaldo? Mi alzo e me ne vado. Voglio dire, tanto di cappello per Ronaldo, ma non ha nulla a che vedere con Messi. Non paragoniamo i terrestri agli extraterrestri”.