Gattuso su Messi: “E’ un esempio mondiale, ma non dobbiamo commettere un errore. Sul paragone con Maradona…”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato di Messi nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Barcellona. Queste le sue parole:

“Messi un grande, un esempio mondiale per tutti. Ma non ci sarà nessuna gabbia, dobbiamo pensare al collettivo. Se ci metti un uomo addosso non cambia niente, non dobbiamo commettere quest’errore. Maradona è il dio del calcio, mica devo dirlo io, ma non l’ho mai visto dal vivo, ora vedo fare a Messi robe che faceva Diego, mi sono perso qualcosa di meraviglioso”.