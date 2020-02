L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset in vista della sfida di domani contro il Barcellona. Queste le sue parole:

“Devo ringraziare Ancelotti e la squadra se ho l’opportunità di esordire in Champions. L’emozione c’è, ma passa riguardando il percorso fatto fin qui da me e i miei collaboratori.

Il Barcellona è una squadra fortissima. Da quando è arrivato Setien riesce a recuperare in fretta la palla quando è in fase di non possesso e attacca bene la profondità. A noi toccherà fare una grande partita per limitarli.

Sappiamo che ci sarà da soffrire, dovremo farlo nel momento giusto. Quando sento che il Barcellona è in difficoltà penso: “noi ne abbiamo passate di peggio”.

Messi è un campione incredibile, un esempio per come ha vissuto la sua carriera. E’ il giocatore più forte del mondo, si inventa le giocate. Per lui non abbiamo pensato a nessuna gabbia, il Barcellona è forte in tutti gli unidici.

Dobbiamo lavorare ancora in sala video e lo faremo al meglio, con rispetto per l’avversario ma senza paura. Queste partite si preparano da sole”.