Gianpaolo Saurini, ex tecnico della Primavera partenopea, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss delle varie vicende in casa azzurra, soffermandosi su Insigne. Queste le sue dichiarazioni: “Mi è piaciuto molto il Napoli a Brescia: la squadra ha giocato bene e, tranne in occasione del goal, non ha mai rischiato. Sono contento che Fabian Ruiz stia tornando sui suoi standard, è un fuoriclasse e con una sua giocata ha deciso la partita. Un altro fuoriclasse azzurro è Insigne, che ha dimostrato e sta dimostrando di essere un calciatore di grandissimo livello, capace di fare la differenza. Ha pure la fortuna di giocare in una squadra di grandi campioni”.

Infine, ha parlato anche della super sfida con il Barcellona. Ecco le sue parole:

“La partita contro il Barcellona è una partita aperta a tutti i risultati, specialmente la gara al San Paolo. Il Napoli può farcela perché è una squadra forte, ma il Barcellona resta il Barcellona, una delle squadri più forti al mondo”.