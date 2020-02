Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Movistar TV dopo la vittoria per 5-0 contro l’Eibar:

“Ottimo lavoro, ci siamo divertiti. Messi è fondamentale, se gioca così è meglio per tutti. Fischi per la dirigenza? C’è libertà di espressione, l’importante è che i tifosi abbiano apprezzato la squadra, ci hanno supportato. Vogliamo andare avanti e fare bene, è ciò che conta per noi”.