Top&Flop – Il peggiore di Brescia-Napoli secondo MondoNapoli.it è…

Seconda vittoria consecutiva in casa Napoli, dopo il Cagliari gli azzurri concedono il bis e battono anche il Brescia. Partita molto sofferta con i lombardi che passano in vantaggio grazie al bel colpo di testa di Chancellor. Per fortuna degli azzurri e dei tifosi gli uomini di Gattuso ribaltano il match in 9 minuti e portano a casa i tre punti. Napoli che piomba al sesto posto in attesa delle altre rivali e che pare essere finalmente sulla via della guarigione definitiva.

Tuttavia non tutti i giocatori in campo hanno brillato, infatti noi di MondoNapoli.it abbiamo individuato chi per noi è stato il peggiore in campo. Si tratta di Eljif Elmas. Il macedone, contrariamente alle ultime uscite, non ha giocato bene. Riportato al suo ruolo naturale di mezzala, non ha convinto a pieno. All’ex Fenerbache, sono mancati i tempestivi inserimenti tra le linee di difesa avversarie ed anche un po’ di lucidità in fase di palleggio soprattutto nel primo tempo. Nella seconda frazione di gioco, molto stanco, resta quasi sempre ai margini della manovra azzurra e viene poi sostituito da Gattuso con Zielinski, nel preciso istante in cui viene ammonito.