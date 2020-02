“Sono convinto che Allan abbia avuto almeno due incontri con la società per rinnovare il contratto ma sono andati entrambi molto male, purtroppo manca l’intesa con il brasiliano. Ma al Napoli, per Allan, in questa sessione di mercato, sono stati offerti 40 milioni, dall’Everton, si dice che sia stato proprio Carlo Ancelotti a volerlo fortemente, cifra però rifiutata nella speranza di ricavare qualcosa in più”. Queste le dichiarazioni del giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, intervenuto come ospite a TeleVomero durante la trasmissione Fuorigioco.