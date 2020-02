Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di “Microfono Aperto”. Queste le sue parole: “Sarri–Gasperini? La scuola calcistica è quella, ma certe cose all’Atalanta le puoi fare, alla Juventus non è facile imporre il sacrificio dopo anni e anni di vittorie. La rivoluzione calcistica di Sarri è fallita, lo ha detto anche quando dichiarò che da ora in poi si affiderà ai calciatori. La Juventus resta una delle favorite per la Champions, ma andrà avanti non per i dettami calcistici di Sarri”.