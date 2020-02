Modugno: “La società deve accontentare Meret, Demme è una garanzia”

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in onda sulle frequenze di Radio Goal: “Meret sta lavorando tantissimo in allenamento per migliorare la tecnica nel calcio, che per Gattuso è un elemento molto importante. Uno come lui è un patrimonio della società calcio Napoli, ha un futuro radioso e sicuramente sarà uno dei migliori portieri in circolazione. Il Napoli non può permettersi di lasciarlo scontento e di venderlo”.

Su Demme: “Il giocatore tedesco è una garanzia, gettato lì in mezzo al campo da subito, appena arrivato. Ci sta una gestione delle sue energie, probabile che venga lasciato in panchina per rifiatare, anche in vista dell’importante impegno di Champions contro il Barcellona.”