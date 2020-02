Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il giornalista Gianluca Vigliotti ha voluto soffermarsi sulla situazione che sta attualmente vivendo il Napoli: “Gli uomini di Gattuso hanno abbastanza tempo per prepararsi e affrontare al massimo della condizione la partita contro il Brescia, molto importante per la squadra ottenere la vittoria. Non sappiamo ancora se Hysaj ci sarà e qualcuno deve ancora recuperare ma la formazione titolare sembra già essere decisa e pronta per la sfida, ma è chiaro che Gattuso ha già bene in mente i suoi undici.”