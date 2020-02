“Sono convinto che Gattuso abbia già il contratto pronto per la prossima stagione, con lui il Napoli ha ritrovato la sua identità. La squadra non può sicuramente fare progetti a lungo termine, ma non deve arrendersi. Se continua così dovrebbe riuscire a raggiungere la zona Europa, ma deve affrontare una sfida alla volta. Se Gattuso riesce in questa impresa sono sicuro che venga confermato anche per la prossima stagione. Su Mertens invece penso che il Napoli non possa farne a meno, è un giocatore importantissimo. Certo bisogna vedere quali sono le richieste del ragazzo”. Queste le parole di Pistocchi, giornalista sportivo intervenuto ai microfoni di Radio Punto nuovo e quasi certo della conferma di mister Gattuso al Napoli.