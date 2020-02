Claudio Onofri, ex calciatore, ha voluto spendere qualche parola a favore di Dries Mertens: “Non è soltanto un grandissimo calciatore, lui per i napoletani è diventato un idolo, si sono molto attaccati a lui così come lo stesso Mertens ama la città, da quando è arrivato a Napoli mi è sempre piaciuto e fin da subito ha saputo conquistare il cuore dei tifosi, vedi il goal contro il Cagliari, non tutti sono in grado di fare certe prodezze.”