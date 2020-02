Chiariello: “Vittoria col Cagliari? A Gattuso non interessava, vuole solo che tutti lavorino”

Il giornalista, Umberto Chiariello, in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa le prossime partite che dovrà affrontare il Napoli: “Non c’è neanche il tempo di commentare la strepitosa Lazio che rimonta l’Inter che le coppe incombono. Gattuso non glien’è fregato niente di vincere a Cagliari, ha preso la squadra e li ha messi tutti a lavorare. Se il Napoli dovesse espugnare anche il Brescia, farebbe 6 vittorie in 7 partite, prima del Barcellona. Grave scivolone col Lecce, vedremo cosa succederà a Brescia. L’Inter ha l’occasione dell’Europa League, ho l’impressione che per Conte sia una scocciatura più che altro. Intanto si becca la rogna Eriksen che non sa dove inserire. La Juventus di Sarri è tartassata di critiche: o vince la Champions o va”.