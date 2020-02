Monica Scozzafava, giornalista del Corriere dello Sport, ha espresso la sua opinione riguardo l’attesissima sfida contro il Barcellona. Sfida che si sa, sia dai tifosi e dalla squadra napoletana ha non solo importanza ai fini Champions, alta la tensione. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “I napoletani sono tutti elettrizzati per questa partita, è un evento che rimarrà impresso nella memoria dei tifosi ma bisogna stare attenti, c’è il Brescia da superare prima e lo stesso Gattuso non vuole esporsi troppo, è una partita altamente imprevedibile, anche se sulla carta dovrebbe essere il contrario. Con Gattuso la squadra sembra aver ritrovato la sua identità ma ci sono troppe scottature, bisogna prestare attenzione”