“Il Napoli deve puntare all’Europa League, ma è molto importante avere una rosa ampia, se non si ha scelta rimani impicciato. La Coppa Italia resta un buon obiettivo per la squadra di Gattuso, la Champions solo qualcosa di bello che però non può essere raggiunto. Il Napoli ha il dovere di provarci in campionato fino alla fine, l’Europa League è un obiettivo razionale che il Napoli può prefissarsi. Importante non fallire contro il Brescia”. Questa l’analisi di Francesco Modugno, giornalista Sky, ospite ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.