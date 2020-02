Lippi: “Gattuso l’uomo giusto per far ripartire il Napoli. Barcellona? Nulla è impossibile!”

Marcello Lippi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un’intervista a Il Mattino. Queste le sue parole:

“Gattuso è l’uomo e allenatore giusto per ripartire, ha la stessa passionalità della città di Napoli. Ha regalato un bel sorriso l’altra sera, il modo in cui gli azzurri hanno vinto in casa dell’Inter dimostra quanta qualità ha questa squadra. Conoscendo Rino, sono sicuro che starà impazzendo a cercare una soluzione a tutti questi alti e bassi. In questi due mesi credo che abbiano influito le tante assenze a cui ha dovuto far fronte Gattuso, con Lazio, Juve e Inter ho visto un gran bel Napoli. A me non piace quando delle sue squadre si dice che hanno la sua grinta, la sua rabbia e basta. E’ riduttivo perché a questi livelli non basta, lui studia tanto e cerca sempre il gioco.

Barcellona? Se gli azzurri ripetono le stesse prestazioni che ho visto col Liverpool, nulla può essere impossibile. Tutto è possibile, credo che il peggio per Gattuso sia alle spalle”.