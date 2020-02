Rino Cesarano, giornalista del Corriere Dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Il Napoli ha valori tecnici importanti, smarriti per strada per una serie di circostanze. Avendo questi valori, aveva bisogno di uno spartito giusto per esprimerlo. Questo spartito s’era già visto con Lazio e Juventus, ossia lo spartito di una squadra più attenta a difendersi e brava a distendersi grazie alle sue qualità tecniche. Quando il Napoli ha la paura di prendere un’imbarcata parte già in avvio con un atteggiamento diverso. C’è dunque un problema mentale collettivo, si sente la paura di perdere. Alla squadra mancano 2-3 elementi di forte personalità”