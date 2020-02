José Callejon ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: “E’ il periodo che è un un po’ storto. Quand’è arrivato Gattuso per 3-4 partite non siamo andati bene, poi abbiamo fatto 3-4 prestazioni buone, poi c’è stato di nuovo il calo. Ma questo è il calcio. Bisogna allenarsi sempre al massimo, essere sempre concentrati e sicuramente così, facendo bene in campo, i risultati arriveranno. E’ questione di tutto. Di piccoli dettagli, tutte le palle in partita devono essere importanti. Anche la fiducia conta tantissimo quando si giocano giocano tante partite. Contano tutte le piccole cose, piccoli dettagli che alla fine fanno la differenza“.