In diretta su Maracanà durante la trasmissione di TMW radio, il giornalista Mario Sconcerti si è espresso sui temi principali del Napoli in particolare e sulla situazione Meret: “La scelta di lasciare Meret in panchina è stata dettata da motivi a livello tecnico, è innegabile che lui sia un bravissimo portiere ma Gattuso preferisce Ospina per via della sua esperienza, comanda bene la sua difesa ed è qualcosa che a Meret non riesce ancora bene. Sono sicuro che migliorerà e questo momenti saranno solo un ricordo.”