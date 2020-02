Pierluigi Pardo ha voluto esprimere la sua opinione sulla situazione del Napoli attuale, intervenendo su Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete: “Non esistono due tipi diversi del Napoli, quello che abbiamo visto giocare a Lecce è lo stesso che l’altra sera ha battuto l’Inter in coppa Italia. Gli azzurri sono in grado di tirare fuori una prestazione formidabile nelle partite importanti al di fuori del campionato, lo ha dimostrato chiaramente ed è per questo che non parte in svantaggio contro il Barcellona, anche se sulla carta gli spagnoli sono favoriti.”