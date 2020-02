Dino Zoff, storico portiere del Napoli e della nazionale, ha espresso la sua opinione in diretta su Radio Punto Nuovo per quanto concerne il Napoli in questo periodo : “Stimo molto Mazzola, è stato in grandissimo giocatore in tutto quello che faceva. Il Napoli dopo l’ultima partita contro il Lecce ha mostrato di avere ancora qualche problema, manca ancora una maturità effettiva. La stagione è andata, una vittoria finale nel torneo di Coppa Italia potrebbe essere un giusto riscatto ma c’è da lavorare per proseguire bene si questa strada”.