Taglialatela difende Ospina: “Aveva già fatto un mezzo miracolo, non poteva fare di più”

L’ex portiere azzurro Pino Taglialatela ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, esprimendo la sua opinione sulla prestazione di Ospina contro il Lecce: “Il Napoli deve trovare compattezza nel reparto difensivo, nel modo di difendersi. Nel primo gol contro il Lecce Ospina fa un mezzo miracolo, più di quello non poteva fare, la palla poi finisce a Lapadula ma il difensore deve difendere il portiere e la porta, l’attaccante in quella posizione non deve mai restare da solo. Ci può stare prendere il gol ma per il Napoli sta diventando una costante”.