Sconcerti: “Non c’è più il grande Napoli di Sarri, ai nuovi non bisogna chiedere di copiarlo”

Il volto noto Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio rilasciando alcune dichiarazioni sugli esiti del Napoli nell’ultimo periodo e non solo:

E’ importante la coppa Italia per il Napoli? “Assolutamente sì, un successo in Coppa Italia rimetterebbe in piedi una stagione. Darebbe respiro a dei progetti che adesso sono diventati faticosi”.

Ad oggi, meglio Ancelotti o Gattuso? “La media punti di Gattuso è inferiore a quella di Ancelotti. Da inizio autunno credo che il Napoli giochi bene con le grandi squadre, ha anche battuto la Juve, e faccia male con le altre. Non c’è più il grande Napoli di Sarri. Nella formazione titolare di domenica contro il Lecce c’erano solo 3 reduci dal ciclo sarriano, ovvero Insigne, Hysaj e Koulibaly. Gli altri 8 erano giocatori diversi, è un’altra squadra a cui non vanno chiesti gli stessi risultati”.