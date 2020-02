A pochi giorni dalla super sfida contro il Napoli in coppa Italia, l’ex calciatore dell’Inter, Ivan Zamorano ha voluto esprimere un suo parere su come potrebbe concludersi la sfida di domani. Ecco le sue parole: “La sfida contro il Napoli del 1998 non la dimenticherò mai, è stata la partita in cui ho segnato il goal più bello della mia carriera, di tacco su cross di Moriero e ho sempre pensato che non fosse da me un goal del genere che ero forte di testa su palloni bassi.

La sfida contro il Napoli sarà emozionante sotto tutti i punti di vista, c’è una finale in palio e non possiamo permetterci di sbagliare assolutamente”.