“L’inesperienza dell’arbitro Giua lo ha portato a commettere un errore davvero importante. Ma la cosa che più mi ha infastidito è stato il suo atteggiamento successivo, noi arbitri prima non avevamo l’opportunità di rivedere gli episodi, ora che possono decidono di non farlo per questioni di principio. Il confronto è necessario, non possiamo sapere se Abisso ha richiamato Giuaer saperlo bisognerebbe creare un gruppo di lavoro diverso da quello degli arbitri in campo, così da dare anche più importanza al Var”. Queste le dichiarazioni di Pieri, intervenuto oggi ai microfoni di Radio Marte, ex arbitro, che si è detto molto infastidito dall’atteggiamento del collega.