Nesta: “Gattuso-Napoli, coppia perfetta e vi spiego il motivo”

Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni al margine dell’evento degli “Italian Best Awards”.

L’ex giocatore del Milan ha parlato della squadra rossonera e, tra le cose, del suo ex compagno Gennaro Gattuso, oggi alla guida della squadra partenopea:

“Gattuso e Napoli sono una coppia perfetta e trovarsi è stata una buona cosa per entrambi. Posso dire, quindi, che ci hanno guadagnato tutte e due. La squadra partenopea è l’habitat perfetto per Rino. Milan? Ci sono cose da mettere a posto: Ibrahimovic è un giocatore giusto per il momento rossonero, perchè è uno che sa tenere le responsabilità”.