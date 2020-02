Il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di alcune novità nel modulo di Gattuso:

“Nel finale del match vinto contro la Sampdoria, il Napolisi è passato ad un 4-2-4 che diventava poi un 4-4-2. Lorenzo Insigne, il capitano di questa squadra, ha fatto un grande sacrificio. Il gol è nato da una sua giocata”.

“Adesso, però, si apre una nuova stagione. L’abbondanza in questo gruppo è utile, in pochi hanno tirato la carretta fino a questo momento. Ora con la Coppa Italia e la Champions League ci sarà la possibilità di ruotare un po’ di più. Gattuso è assolutamente in grado di gestire la rosa. Detto ciò, c’è ancora lavoro da fare”.