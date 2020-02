Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato per Rai Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva e si è concentrato sul nuovo Napoli, che, pian piano, sta risalendo la china. Queste le sue parole: “Il grande acquisto di gennaio è stato l’arrivo di Ringhio, che è riuscito a ricompattare uno spogliatoi: ora i giocatori sono motivati e si aiutano come fratelli, aspetto che il mister calabrese sottolinea sempre; la condizione atletica sta migliorando e ora la squadra corre in campo. Forse, se avesse iniziato la stagione, ora Gattuso starebbe lottando per lo scudetto, poichè i partenopei sono allo stesso livello di Inter e Lazio e leggermente meno forti della Juve“.

Infine, su Demme e sulle prossime partite, ha detto:

“Demme è l’acquisto giusto per i partenopei; è un buon mediano, mantiene l’equilibrio e gioca vari palloni; sulle prossime partite, ora il Napoli non dovrà fermarsi, altrimenti non riuscirà a fare quel passo in avanti”.