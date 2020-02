Nel corso dell’intervento sulla sua pagina Youtube subito dopo la partita di ieri, Raffaele Auriemma ha commentato la vittoria di ieri e dello slancio in avanti fatto dagli azzurri da quando è arrivato Gattuso. Queste le sue parole: “Questo Napoli era morto e giocava in maniera scarica e demotivata fino a 2 mesi fa. Poi, la svolta: con Gattuso siamo tornati squadra e abbiamo ricevuto dal mercato i 2 registi che servivano a questa squadra e che Ancelotti aveva sempre rifiutato di acquistare. Sono felice perchè vincere fuori casa non è facile ed eravamo senza 7-8 titolari. Ora il cammino si fa in discesa e possiamo recuperare altro terreno a Roma e Atalanta, ma il mio rimpianto è uno: se noi avessimo avuto questa rosa con i 2 registi e Gattuso già dal ritiro di Dimaro, potevamo essere in lotta per lo scudetto? Io credo proprio di sì e ho tanti rimpianti, visto che la Juve ha 6 punti in meno rispetto alla scorsa stagione”.