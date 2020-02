Zdenek Zeman, ex allenatore – tra le altre – di Napoli e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni discutibili sul calcio femminile in Italia in occasione dell’assegnazione della Panchina d’Oro. Queste le parole del boemo: “Credo che il calcio maschile abbia già tanti problemi in Italia. Serie B e C hanno problematiche gravi, le donne solitamente venivano sempre dietro nel calcio. Vedremo se riusciranno a fare un passo in avanti. Di solito le donne in Italia sono in cucina… Grave? Non lo so. Certo è che i maschi devono mangiare”.