Fiorentina, Pradè: “Vogliamo giustizia, Commisso mi inorgoglisce”

“Ci sono una serie di episodi a nostro sfavore che non avevamo evidenziato per essere il più corretti possibile. Tutte le volte che volevamo evidenziarli Commisso ci diceva di non farlo. Il presidente però ieri ha dovuto prendere una posizione di difesa nei confronti di una città, di una tifoseria e di una squadra che ne avevano bisogno. E questo mi inorgoglisce parecchio”. Lo ha detto il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ai microfoni di Radio Toscana, dopo la sconfitta dei viola ieri contro la Juventus e le polemiche contro alcune decisioni arbitrali.



“Non è proprio un giorno meraviglioso ma andiamo avanti – ha continuato -. Ci vogliono almeno un paio di giorni per metabolizzare giornate come quelle di ieri”. Pradè ha voluto chiarire che non ci sono “problemi con la classe arbitrale: Commisso vuole solo essere chiaro, vogliamo giustizia per la Fiorentina. Firenze ormai è casa sua e deve fare il bene di casa sua. Ieri la situazione era arrivata al limite”. Sul botta e risposta con il dirigente della Juventus Pavel Nedved, Pradè ha sottolineato che “Commisso è un personaggio top a livello mondiale e non deve perdere tempo a parlare con un dirigente”. (ANSA).