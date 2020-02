Capello: “Secondo rigore Juve inesistente! Ancelotti? Ha commesso un errore”

“Il secondo rigore non andava assegnato alla Juventus. Quando si riceve qualcosa contro non si accetta con serenità. Commisso sta cercando di portare la Fiorentina ad alti livelli, lo sfogo è stato fatto a caldo. Il rigore è inesistente nella maniera più assoluta, mi meraviglia la decisione del Var. Napoli? L’errore di Ancelotti è stato quello di arrivare subito dopo Sarri e aver voluto cambiare il sistema di gioco. Alcuni calciatori non erano pronti il problema è stato quello di aver voluto cambiare tutto”. Queste le parole di Fabio Capello ai microfoni di Radio Uno.