Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 contro il Genoa:

“Non è sufficiente per competere per il quarto posto, ma faccio comunque fatica a rimproverare i miei ragazzi. Abbiamo fatto tanti errori, cos’ come contro la Spal. Oggi non eravamo al massimo, è stato conseguenza di tanti errori”.