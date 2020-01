“Quando ero vice di Sarri, al Chelsea, si era parlato un po’ di Hysaj, Sarri ne sembrava interessato, ma non ha mai parlato di Mertens, non perchè non fosse bravo ma per quel ruolo avevamo tanti giocatori in rosa. In quel periodo però Sarri non attraversava di certo una situazione facile, a Cardiff perdevamo 1 a 0, ma i giocatori fecero la differenza, aiutandoci ad uscire da una situazione critica. I tifosi avrebbero voluto l’esonero, ma vincendo quella partita ci fu un cambio di opinione, ma anche Sarri cambiò qualcosa nella gestione”. Queste le parole di Zola, ex allenatore ed ex vice Sarri, anche lui ha commentato a Radio Kiss Kiss le voci su un interessamento del Chelsea verso Mertens.