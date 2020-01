TMW – Mirabelli: “Date a Gattuso il tempo di lavorare. Credo che gli obiettivi del Napoli siano questi”

Massimiliano Mirabelli è stato il primo a credere in Gattuso: gli affidò la panchina del Milan in un momento difficile e Ringhio lo ripagò con ottimi risultati nell’unico anno in cui hanno lavorato insieme. Oggi, intervenuto ai microfoni di Tmw, l’ex direttore sportivo dei rossoneri ha parlato dell’impresa di Gattuso contro la Juve. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni: “La vittoria dei partenopei non è casuale e in due partite, il Napoli ha battuto sia la Lazio sia la Juve con merito. Adoro Gattuso e il suo staff, ma deve avere il tempo di lavorare e di trasferire le sue idee alla squadra. La città e la tifoseria è impaziente, ma credo che dobbiamo far fare all’allenatore il suo percorso. Sugli obiettivi stagionali credo che gli azzurri abbiano perso troppo terreno dalla zona Champions, ma credo che con l’avvento di Ringhio possa nascere una nuova era e un nuovo corso”.