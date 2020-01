Di Marzio: “Rodriguez non mi convince, buon giocatore solo per tamponare l’urgenza in difesa”

Si da ormai per quasi fatta l’operazione che vede Rodriguez, difensore del Milan, arrivare in presto al Napoli. Su di lui iniziano ad arrivare commenti e consigli, queste le parole di Gianni Di Marzio, ospite oggi a Radio Marte: “Il mercato fatto a gennaio è servito al Napoli per tamponare svariate problematiche. Demme è un buon giocatore ma purtroppo non è all’altezza di Jorghino, giocatore tecnicamente più abile. Su Rodriguez posso dire di averlo visto giocare nella difesa a 3 e non mi ha per niente convinto, meglio sicuramente con quella a 4 dove riesce a spingere un pò di più. L’allenatore napoletano lo ha scelto perchè ci ha già lavorato assieme al Milan e probabilmente sa come lavorarci. Penso che dopo Sarri il Napoli necessitasse di un allenatore che continuasse su quella scia, invece con l’arrivo di Ancelotti si sono fatti adattare giocatore ad gioco che non avevano. Spero che Gattuso possa sedere ancora sulla panchina del Napoli la prossima stagione”.