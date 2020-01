De Maggio: “Il Napoli fa sul serio per Petagna, dopo il rifiuto della società ha subito rilanciato!”

Il giornalista Valter De Maggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa l’arrivo del terzino del Milan, Ricardo Rodríguez: “Queste sono ore calde per il mercato del Napoli. Dopo l’ufficialità di Politano, il Napoli ha rilanciato per Petagna. Dopo il ‘no’ secco della SPAL, infatti, Giuntoli ha rilanciato. Il calciatore, ora, è stato chiesto per giugno. L’intenzione degli azzurri è quella di bloccarlo e lasciarlo in prestito a Ferrara. Il Napoli, inoltre, è intenzionato a chiudere per Kumbulla ed Amrabat.

Ricardo Rodriguez e Petagna potrebbero essere i prossimi acquisti della società partenopea. Rodriguez potrebbe arrivare entro venerdì con la formula del prestito con diritto di riscatto e questa operazione aprirebbe alla cessione di Ghoulam”.