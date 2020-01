Collovati: “Gattuso ha avuto la scossa che chiedeva, adesso il Napoli può arrivare in alto”

L’ex calciatore del Milan, Fulvio Collovati, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del momento che sta vivendo la squadra di Gattuso dopo le vittorie in campionato e coppa italia: “Ho seguito molto Gattuso quando era al Milan e anche appena arrivò a Napoli dissi che ci voleva pazienza. Al Milan regalò il primo storico punto al Benevento in Serie A e col Napoli ha perso una partita catastrofica in casa contro la Fiorentina. Adesso però sembra che la musica è cambiata, le vittorie contro Lazio e Juventus, danno al Napoli la carica giusta per rialzarsi, quella che Rino chiedeva da tempo, quella che può riportare gli azzurri alle posizioni che lo competono proprio come fece con i rossoneri che, in quel campionato con lui, finirono ad un punto dalla Champions“.