Sky, Sarri: “Napoli per me è una tappa importante, perdo e sono felice se aiuta i ragazzi a vedere di nuovo la luce”

Termina 2-1 il match tra Napoli e Juventus, e proprio al termine della seconda frazione di gioco, Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: “La squadra complessivamente non ha funzionato. Ho visto movimento difensivi in cui arrivavamo molto tardi, mi è sembrato un ritardo mentale e quindi è difficile valutare un singolo giocatore.

Doveva andare Dybala su Demme e ho scelto il tridente perché nelle ultime prestazioni mi sembravano molto affiatati ed era un ultimo tentativo per provarli tutti insieme. Non è stata colpa dei singoli ma di tutta la squadra”.

Com’è stato il ritorno a Napoli? “Prevale la partita e cerca di estraniarsi per restare concentrato. Il Napoli per me rappresenta una tappa importante ed è sempre un piacere tornarci”.

Come mai non avete allargato il gioco? “Questo non lo so, quando ho visto la situazione in campo ho subito inserito Douglas Costa ma c’era poca profondità di spinta e ho cercato di dare ampiezza con lui”.

Questa sconfitta a Napoli ti ‘rode’ rispetto alla Lazio? “Con la Lazio c’è stata una partita di scarsa energia e quindi è qui la differenza perché escono fuori problemi tecnici e tattici. Non mi da fastidio aver perso a Napoli, sono contento per loro e rimarrò per sempre affezionato a loro. Se proprio devo perdere lo faccio con piacere se serve a toglierli dai problemi, anche se preferivo la iniziassero dalla settimana prossima”.