Ruotolo: “Sarri a Napoli non so come verrà accolto. Su Higuain invece…”

“Non so esattamente cosa aspetta a Sarri la prossima domenica al San Paolo, in passato sono stato il primo a fischiare Higuain, e credo che non mi tratterrò a farlo nemmeno per lui. Non merita né applausi né indifferenza, sono una persona passionale. Questa squadra merita dei campioni, e vendere certi giocatori quando arriva la fine del proprio ciclo è importante”. Queste le dichiarazioni del giornalista Guido Ruotolo, che si espresso senza riserve sull’eventuale reazione dei tifosi nell’incontrare nuovamente due ex tanto amati dai tifosi. Ricordiamo che nella partita d’andata, giocata all’Allianz Stadium, Sarri era fuori panchina a causa di una forte polmonite.