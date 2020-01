KKN – Capitolo infortuni: Gattuso spera nel recupero di un azzurro in particolare, i dettagli

Secondo quanto riportato dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, Gattuso spera di poter recuperare Maksimovic per la sfida contro la Juventus in modo da poter schierare almeno due validi difensori centrali di ruolo. Il suo recupero però non è affatto scontato dato che il report dell’allenamento di oggi, pubblicato sul sito ufficiale del Napoli, faceva notare che il serbo ha lavorato ancora a parte insieme a Ghoulam, Koulibaly, Allan, Younes e Mertens che saranno tutti indisponibili domenica sera. Un problema in più quindi per l’allenatore azzurro che, per risolvere il problema legato ai risultati in campionato, dovrà fare a meno di molti dei suoi titolari.