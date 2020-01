Ceccarini: “Politano-Napoli? C’è fiducia ma la trattativa non è chiusa, vi spiego perchè”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della trattativa tra il Napoli e Matteo Politano: “Giuntoli è a Milano e nel pomeriggio incontrerà nuovamente gli agenti del calciatore nerazzurro per trovare un primo accordo di massima. Finora, la maggior parte della trattativa è stata gestita per telefono e non ci sono stati ancora passi in avanti sull’ingaggio che percepirebbe Politano se dovesse trasferirsi all’ombra del Vesuvio. La volontà di entrambe le parti però, è quella di cercare di chiudere il prima possibile e chissà se l’incontro di oggi non sia proprio quello decisivo“.