Ag.Rugani: “Il Napoli non sta attraversando la sua miglior fase, ma nelle sfide importanti si esalta”

“Rugani si è ben inserito nella squadra, sono molto contento per lui e per la Juventus che ha sin da subito capito il valore del ragazzo. Nonostante la concorrenza in panchina, Rugani ha giocato tante partite. Su Napoli – Juventus che dire? La squadra napoletana non sta affrontando sicuramente un buon periodo, ma è sempre una gara importante ed il Napoli le gioca con grande intensità ed entusiasmo. Non so come verrà accolto Sarri, ma immagino che al San Paolo verrà pià naturale un fischio che un applauso”. Queste le dichiarazioni di Davide Torchia, l’agente di Rugani, difensore juventino, intervenuto oggi a Radio Marte.