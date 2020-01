TMW – Valcareggi: “Il Napoli ha bisogno di rialzarsi. De Laurentiis? Vi spiego qual’è la sua colpa”

Stasera si gioca Napoli-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia, competizione che potrebbe rappresentare la via più breve per i partenopei per un posto in Europa League. Ai microfoni di TMW Radio, il procuratore Furio Valcareggi ha parlato della sfida di questa sera e ha dato un suo personale pronostico: “Stasera la Lazio è favoritissima ma ho la sensazione che il Napoli riesce a passare il turno. Me lo auguro per Gattuso: ha bisogno di un moto d’orgoglio della squadra, anche perchè non può andare avanti così e un risultato positivo porterebbe serenità all’ambiente”.

Poi, sui problemi dei partenopei, ha commentato così:

“Il problema è stato esonerare Ancelotti: la rottura tra lui e De Laurentiis ha traumatizzato l’ambiente e ha interrotto un percorso che la squadra stava facendo con Carlo. Ora è arrivato Rino, un bravo allenatore e un ottimo motivatore, ma, calcisticamente parlando, ha altre idee rispetto al suo predecessore”.